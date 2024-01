Reprodução Globoplay Yasmin Brunet e Wanessa Camargo no 'BBB 24'

A primeira formação de paredão do “Big Brother Brasil” movimentou a madrugada dos confinados nesta quarta-feira (10) . Indicada na berlinda por ter sido uma das mais votadas, Yasmin Brunet protagonizou uma situação cômica com Wanessa Camargo.



Declaradamente vegana, a filha de Zezé di Camargo e Zilu tentou matar um mosquito que voava ao redor dela. No entanto, a ex-esposa do surfista Gabriel Medina fez um alerta que caiu nas graças do público.



“Não [mata], vegana. Vegana!”, disse a modelo, que, assim como a cantora, não consome nenhum tipo de carne e/ou produto de origem animal. Camargo surpreendeu com a resposta dada à colega de confinamento emparedada.



“Não, mas com mosquito que está me picando, eu não sou vegana, não”, rebateu. A fala de Wanessa viralizou nas redes sociais e os internautas repercutiram o momento; confira o vídeo e a reação dos espectadores:

