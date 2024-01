Reprodução / TV Globo BBB 24: Wanessa revela se sentir insegura em meio a alta sociedade

Logo após a formação do primeiro paredão do BBB 24, Wanessa Camargo bateu um papo com outros brothers e desabafou sobre algumas inseguranças no começo da carreira, além de como se sentia em meio à “high society” (alta sociedade em tradução direta).

“Quando comecei a minha carreira, eu sempre me sentia impostora. Esse povo que é chique, de high society”,começou, citando logo em seguida Marcus Buaiz, que atualmente está noivo de Isis Valverde.

“Casei com um cara que é da high society, convivia com famílias não sei o que, mas sempre me sentia impostora… Sabe que comecei a perceber que não era daqui? Passei muito tempo na carreira querendo ser aceita por essa galera”, desabafou.

Wanessa aproveitou para explicar o que a motivou a aceitar o convite para participar do Big Brother Brasil. “Eu queria estar aqui justamente para mostrar esse meu lado. A Wanessa que tem ZL [Zona Leste] na veia, que tem Alphaville, Goiânia, São Paulo, que tem misturas, que é amiga do Orleans e Bragança e do seu Silva, sabe?”, completou.