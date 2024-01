Reprodução/Instagram - 10.01.2024 No 'BBB 24', Lucas Luigi se preocupou com fama de Yasmin Brunet e Luiza Brunet





Lucas Luigi foi um dos brothers que contribui para a ida de Yasmin Brunet para o primeiro paredão do "BBB 24", formado nesta terça-feira (9). No entanto, o vendedor reavaliou o voto na sister após o programa ao vivo, demonstrando preocupação com a fama da modelo e da mãe, Luiza Brunet.





Em conversa com Nizam, na madrugada desta quarta-feira (10), Luigi ponderou como a influência de mãe e filha poderia prejudicá-lo. "A mãe dela, ainda tem essa. Mano, se o público dela entrar no meu Instagram", refletiu o carioca, preocupado.

"Se você conhecesse quem é a Luiza Brunet fora daqui, você não estaria preocupado", rebateu o executivo. "Não sei quem é a mãe dela, mano", reagiu Lucas. "A mãe dela não está jogando, c*ralho. Você acha que quem gosta da mãe dela automaticamente gosta da filha? São duas pessoas 100% distintas", adicionou Nizam.

Luiza reagiu ao momento nas redes sociais. A mãe da sister compartilhou no Instagram um vídeo da conversa entre os brothers e escreveu: "Relaxem, meninos, é só um jogo". Yasmin disputa o paredão com Maycon Cosmer e Giovanna Lima, em uma votação do público com votos para ficar.

Luigi tá tenso com Yasmin ser muito conhecida.



Nizam: “Se vc conhecesse quem é a Luiza Brunet fora daqui, vc não estaria preocupado.” #BBB24



pic.twitter.com/jitWAghsZp — Dantas (@Dantinhas) January 10, 2024









