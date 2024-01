Reprodução/Globo BBB 24: conheça os participantes do Puxadinho que entraram no reality

A estreia do BBB 24 começou com muita emoção. Além do elenco "oficial", anunciado durante o Big Day, o público e os participantes tiveram a missão de escolher oito novos integrantes do reality.

Por meio de votação, os escolhidos foram Isabelle, Davi, Raquele, Thalyta, Giovanna, Juninho, Michel e Lucas Henrique. Conheça os novos brothers e sisters.

Leia também BBB 24: Yasmin e Vanessa acertam desafeto após polêmica com Medina





Davi

O baiano de 21 anos é motorista de aplicativo. Após o divórcio dos pais começou a trabalhar, vendendo picolé e água nos ônibus, para ajudar em casa. Antes do trabalho atual, atuou com informática e almoxarifado.

Isabelle

Aos 31 anos, a manauara é dançarina. Passando dificuldades, começou a trabalhar aos nove anos vendendo roupa na feira com a avó. Aos 19, formou-se em Letras. Em 2014, venceu o concurso de Rainha do Folclore do Garantido e ficou no posto por três anos. Já em 2017, ganhou o título de Cunha Poranga do Garantido (mulher bonita, em Tupi Guarani). Atualmente, ela namora.

Raquele

Moradora de Aracruz, a capixaba é técnica em Mecânica e estudante de Engenharia Mecânica, mas atua como doceira, além de ser sócia do noivo em um delivery de açaí. Com 22 anos, trabalha desde os 13, quando começou a ganhar seu próprio dinheiro como manicure.

Thalyta

Nascida em Belo Horizonte, a advogada criminal é formada em Direito e tem 26 anos. Conseguiu o primeiro emprego com 14 anos como office girl. Para entrar na faculdade, trabalhou com a venda de açaí. Atualmente, está solteira.

Giovanna

Giovanna tem 27 anos e é nutricionista, também trabalha como modelo, e está solteira. Atualmente, concilia os atendimentos com o trabalho no setor de moda.

Juninho

Aos 41 anos, o carioca é formado em Contabilidade, mas trabalha como motoboy. Já foi casado, tem uma filha de 20 anos e, atualmente, está solteiro.

Michel

Nascido e criado em Belo Horizonte, Michel tem 33 anos e é professor de Geografia e estudante de Medicina Veterinária. Já trabalhou em diversas funções, desde motorista a animador de festa, e lesionou em presídios. Após realizar um intercâmbio na Irlanda, voltou ao Brasil na intenção de ser comissário de bordo, mas não conseguiu. Atualmente, dá aulas em duas escolas estaduais e, na parte da noite, cursa sua segunda graduação. Ele namora há cinco anos.

Lucas Henrique

O carioca de 29 anos é professor de Educação Física, nascido e criado no Complexo da Maré. Aos 14 anos começou a trabalhar. Após fazer pré-vestibular em uma ONG da comunidade conseguiu completar sua graduação. Depois, especializou-se em Relações Étnico-raciais. Atualmente, é professor em uma escola municipal da Maré, mestrando em Educação e professor de capoeira para adultos. Além disso, forma outros mestres e faz parte do projeto social Luta Pela Paz, uma ONG internacional que trabalha com esportes em territórios vulneráveis.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !