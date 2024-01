Reprodução/YouTube/Globo - 09.01.2024 No 'BBB 24', Vanessa Lopes explicou intenções da música 'Chapadinha na Gaveta'





Vanessa Lopes falou das intenções por trás do lançamento de "Chapadinha na Gaveta", música que divulgou com Gabily durante a Copa do Mundo de 2022. Em um bate-papo no "BBB 24", na manhã desta terça-feira (9), a influenciadora esclareceu que a faixa foi uma "brincadeira".





O assunto veio à tona quando Beatriz Reis questionou Vanessa sobre a música que a sister teria com Neymar. A TikToker esclareceu que o jogador não cantou na música, mas apenas ofereceu a voz para um trecho do clipe. O atleta ainda participou da divulgação da canção com dancinhas, por ser amigo das autoras da faixa.

Vanessa Lopes é uma das cantoras da música que viralizou na Copa do Mundo 2022 “Chapadinha na Gaveta” ⚽️ #BBB24 pic.twitter.com/JwogKyFSny — Tracklist (@tracklist) January 5, 2024





Lopes ressaltou que a reação do público com "Chapadinha na Gaveta" foi diferente da imaginada por ela. "Era para ser uma brincadeira do aplicativo e a galera achou que era realmente um negócio para ser a música mundial da Copa do Mundo. Fiquei assim: 'F*deu'. O povo leva muito a sério", comentou.

"Toda brincadeira que eu fazia, todo mundo levava muito a sério. Teve uma [vez] que dancei uma música da Whitney [Houston] e achou que eu estava levando a sério. Gente, eu nunca dançaria uma contemporânea lenta, uma Whitney, assim. O povo pegou tão pesado, não sabe brincar mais. Deixa para lá, não vou brincar mais", completou.

🗣 Beatriz indaga Vanessa sobre o clássico "Chapadinha na Gaveta".



Beatriz: "Sua música não é com o Neymar, não?"



Vanessa: "Não é com Neymar, não."



Beatriz: "Cê não tava cantando lá?"



Vanessa: "Não, não existe mais não. Tô brincando. Tem a voz dele no clipe, mas ele não tá… pic.twitter.com/dgN62PltJY — Antenados #BBB24 (@canalantenados) January 9, 2024