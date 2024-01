Reprodução/Globo - 08.01.2024 Jogo da Discórdia no 'BBB 22'; dinâmica mudou no reality em 2024





O "Sincerão" é uma das dinâmicas inéditas que Boninho preparou para o "BBB 24". A atividade vai substituir o tradicional jogo da discórdia às segundas-feiras. Entre as mudanças da proposta, o diretor revelou que a novidade não terá o todo o elenco participando, mas apenas os "protagonistas" da semana.





"O Sincerão é um Big Brother às avessas [...] Toda segunda-feira, teremos um jogo onde os protagonistas da semana vão estar conversando com o Tadeu [Schmidt, apresentador]. O líder, anjo e indicados ao paredão vão para o lado de fora da casa e o Tadeu vai provocar algumas perguntas sobre os participantes e o jogo", contou Boninho, no podcast "Isso é Fantástico".

Os brothers que não participam da dinâmica vão assistir à conversa dentro da casa e não poderão "dar a réplica" durante a atividade, segundo o diretor. "Ou seja, a ideia é que eles ouçam o que eles [protagonistas] estão falando e, depois que acabar o programa, o Multishow e o Globoplay vão se deleitar nesse reencontro [...], na volta das críticas e recepções do time que falava do lado de fora", pontuou.

Boninho explicou que o "Sincerão" surgiu porque o elenco de temporadas anteriores esperava o jogo da discórdia para brigar. "Eles estavam deixando para conversar sempre na segunda-feira. Agora, ou você é um protagonista da semana e vai ter a chance de solar, ou você resolve seu problema na casa. Não adianta segurar para segunda, porque você pode não ter a chance de resolver", ponderou.

Vale lembrar que os jogos da discórdia nas últimas edições começavam durante o programa ao vivo, mas se alongavam durante a madrugada na exibição pelo pay-per-view. As dinâmicas duravam horas e geravam memes nas redes sociais, como brincadeiras com Renata Lo Prete, apresentadora do "Jornal da Globo" que era impactada com o atraso da própria atração.

