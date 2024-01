Reprodução/Instagram - 07.01.2024 Rodriguinho e esposa, Bruna Amaral





Rodriguinho, integrante do Camarote do "BBB 24", entrou no reality show comprometido. O brother vive um relacionamento com Bruna Amaral há cerca de três anos e a fotógrafa contou que era fã do cantor antes de iniciar o romance.





A esposa do participante fez a revelação ao relembrar como conheceu o marido. "Eu já era fã, né? Óbvio. Mas a gente começou a se falar através do Instagram. Teve um dia que coloquei um repost de um show que eu tinha ido, nos stories, e ele comentou. Aí nós conversamos brevemente", disse ao gshow.

Rodriguinho estava solteiro, após terminar o casamento de 12 anos com Nanah Damasceno, e trocou mensagens com Bruna. Cerca de um mês depois do início da conversa, a fotógrafa foi em outro show do cantor e os dois engataram o romance logo em seguida.

"Foi tudo rápido. A gente se conheceu, a gente começou a ficar, [mas] só depois de três anos que a gente foi assumir", explicou. Amaral ainda celebrou a entrada do companheiro no reality: "Essa é a oportunidade que o Brasil vai ter de conhecer esse grande coração que você tem! Brilha meu amor! Estou com você até o fim".