Carolina

Carolina Ferreira tem 27 anos e é estilista e modelo. A integrante do Puxadinho acumula um histórico de relações amorosas com famosos. Ela já ficou com o surfista Gabriel Medina, surfista que reúne outras relações no Camarote da temporada - ele foi casado com Yasmin Brunet e ticou com Vanessa Lopes. Carolina também já se envolveu com os jogadores de futebol Éder Militão e Gabigol.