Reprodução/Instagram Boninho

O diretor do "Big Brother Brasil" Boninho anunciou um detalhe surpreendente que promete mudar a próxima edição do BBB. Através das redes sociais, o Big Boss revelou que além dos grupos Pipoca e Camarote, haverá o grupo Puxadinho.



Por meio da nova rede social do Instagram, o Threads, Boninho acendeu o alerta dos seguidores. "O terceiro time do BBB já está batizado. PUXADINHO! Alguém tem alguma ideia do que vai rolar??? Palpites??", comentou, gerando especulações.

A médica Laís Caldas, que participou do BBB 22, fez a aposta: "Ex-BBBs? Independente do que seja, vai ser sucesso", comentou.

Recentemente, Boninho também detalhou o andamento do processo seletivo para a nova edição do programa. O diretor confirmou que a seletiva do sudeste foi reaberta.

"Passando aqui para avisar vocês que segunda, dia 10, às 10h a gente vai reabrir as inscrições para o Sudeste. São as últimas vagas! Quer entrar? Corre lá, faz a sua"'.