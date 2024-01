Reprodução/Instagram Rebeca Mota diz ter desistido do BBB 24 ainda durante o pré-confinamento,

Rebeca Mota, jovem que disse ter desistido de participar do Big Brother Brasil na noite de sábado (6), usou suas redes sociais neste domingo (7), para contar ao público o que a levou a tomar a decisão. Desde que anunciou a suposta desistencia do reality show, a cirurgiã dentista ganhou quase 10 mil novos seguidores no Instagram, em menos de 24 horas.

Inicialmente, ela explicou que não havia conseguido controlar os sentimentos, no entanto, informou que sofreu de crise devido à problemas anteriores de saúde.

“Antes de questionarem a minha decisão, me permitam me apresentar. Sou a Rebeca Mota, tenho 27 anos, sou de São Paulo, casada e cirurgiã dentista. Na minha história, já enfrentei outros grandes desafios, como vencer um câncer de mama aos 23 anos, portadora da mutação genética brca1”, iniciou ela, na legenda que acompanha um vídeo no qual aparece emocionada.

“Já trabalhei com sobrancelha e maquiagem durante a faculdade para ter uma renda. porque minha faculdade era integral e não tinha como trabalhar. além disso eu tinha 50% de bolsa e meus pais fizeram o maior esforço para que eu conseguisse me formar”, ela continua reforçando que desistiu de um dos seus maiores sonhos e sabe que dificilmente terá uma nova chance.

“E não, não foi por ser fraca, pelo contrário… Precisei ser muito forte para renunciar algo que espero há tantos anos. Infelizmente, a cabeça é algo que a gente não controla e por mais que eu quisesse muito, eu não consegui lidar com as minhas emoções durante o pré confinamento. Por mais que agora pareça que sou uma perdedora, que abriu do seu objetivo, tenho consciência da mulher guerreira e batalhadora que sou…”, disse a cirurgiã dentista.

Ela continua agradecendo à produção da TV Globo que, mesmo em sua desistência, teria lhe oferecido todo o apoio: “Nunca gostei do papel de vítima, sempre preferi acreditar na minha força e principalmente na minha fé. Fé essa que agora me faz acreditar que os planos de Deus são maiores e melhores que os meus e que se não aconteceu é porque não era pra acontecer. Mas, preciso agradecer em primeiro lugar a Deus, por nunca me abandonar, em segundo lugar a minha família e amigos por terem vivido isso comigo até aqui e principalmente a TV Globo, equipe do BBB, Dourado e Boninho, por terem me escolhido e acreditado em mim, vocês foram incríveis até o último momento.”

A jovem ainda agradece ao apoio do marido e das amigas, que formavam sua equipe de apoio, que já havia até mesmo preparado camisetas com a foto da participante, e ao carinho do público que, com a repercussão, está lhe mandando diversas mensagens de apoio. Assista ao vídeo abaixo: