Wanessa Camargo é parte do grupo Camarote do Big Brother Brasil 24

Wanessa Camargo, que está prestes a entrar na casa do Big Brother Brasil 24, contou aos seus seguidores do Instagram, neste domingo (7) sobre sua maior dificuldade ao aceitar o convite para o Camarote, do qual ela já vinha fugindo há cerca de dois anos, de acordo com informações da coluna de Gabriel Perline, no iG Gente.

Em vídeo compartilhado no feed, a cantora, que é mãe de José Marcus e João Francisco, frutos do antigo casamento com Marcus Buaiz, afirmou que nunca ficou mais do que 10 dias longe dos filhos.

"Desde que eles nasceram, acho que nunca passei mais de uma semana, no máximo 10 dias, longe deles. Então, para mim foi muito importante ter uma preparação antes para deixar tudo prontinho. Conversar com eles, deixá-los preparados para isso, ver que eles estão em paz com essa decisão minha, que eles também estão torcendo e querendo que eu participe", disse ela.

Ela completa afirmando que deixou tudo preparado para que eles fiquem bem aqui fora. "Deixei tudo preparadinho para eles aqui. Se for duas semanas, uma semana, três meses, eles vão ficar bem", concluiu Wanessa, que já revelou que sua mãe, Zilu Camargo, virá ao Brasil para ajudar a cuidar dos netos.