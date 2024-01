Reprodução/Instagram Wanessa Camargo rejeitou propostas do reality por conta de situações pessoais





Wanessa Camargo era um desejo antigo de J.B. de Oliveira, o Boninho, para o Big Brother Brasil. A coluna descobriu que o chefão dos realities da Globo levou "não" da cantora por dois anos consecutivos, até que em dezembro de 2023 conseguiu convencê-la para entrar no maior reality show da TV brasileira.







A coluna apurou que Boninho ficou encantado com o espírito competitivo de Wanessa nos bastidores da última temporada do Show dos Famosos, em 2021. Além de acompanhar toda a dedicação da cantora para fazer boas performances, ele também se surpreendeu com as estratégias que ela lançou na escolha dos personagens interpretados e na maneira que tentou desbancar seus concorrentes.

O esforço não passou despercebido, e ela terminou o talent show em segundo lugar, perdendo para Gloria Groove, campeã da temporada. Amigos da coluna relataram que ela não ficava nada feliz nas semanas em que não recebia críticas positivas e se via em desvantagem em relação a outros competidores.







E foi isso que acendeu o alerta em Boninho, que a convidou para participar do BBB 22 em dezembro de 2021, logo após o fim do show de talentos. Mas naquela época, a cantora já atravessava uma crise no casamento com Marcus Buaiz --algo que não era de conhecimento público até então. A separação foi anunciada em maio de 2022.

Boninho não se deu por vencido e voltou a procurar Wanessa para integrar o elenco do BBB 23. Mas ela se encontrava em outra fase pessoal: havia acabado de reatar o namoro com Dado Dolabella, sua paixão desde a juventude, e também estava retomando a carreira musical, com uma série de shows já marcados.

Só que desta vez, ela quase disse "sim". A cantora ficou muito tentada, mas optou por não agir por impulso e seguiu o planejamento de voltar com tudo à música. Quando o convite veio, Wanessa já tinha uma agenda de shows formada para 2023, e fez a estreia de seu bloco de Carnaval em São Paulo. Ou seja, o investimento financeiro na retomada de sua carreira artística foi alto. Não dava para pagar as multas de cancelamento para tentar a sorte no BBB.

Persistente, Boninho foi atrás novamente de Wanessa no segundo semestre de 2023. Sem entraves, ela se mostrou mais receptiva desde a primeira conversa. Mas o "sim" só chegou mesmo em dezembro, quando ela começou a correr contra o tempo para preparar seu "sumiço" por 100 dias.

A maior prova de que seu nome foi confirmado nos últimos dias de dezembro é que seu nome vazou pouco antes da virada do ano. E pela recepção do público, sua escalação foi muito acertada, e Wanessa já conta com uma forte torcida logo na largada da competição.