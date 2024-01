Reprodução/Globo - 05.01.2024 Valentina Bandeira foi cortada do time de apresentadores do 'BBB 24'





Valentina Bandeira desabafou nas redes sociais após ser cortada do "BBB 24". A atriz integraria o time de apresentadores do reality show, mas vazou a informação antes do anúncio oficial da Globo e foi retirada da equipe.





Em uma publicação no X, antigo Twitter, Bandeira mencionou a "tristeza" do momento e agradeceu o apoio dos seguidores. "No meio dessa tristeza toda, eu me senti muito querida por vocês, obrigada", afirmou neste sábado (6).

Ela completou o desabafo no Instagram: "Impossível encontrar palavras para agradecer tantas mensagens de carinho. É muito bom perceber que se é amado para além das conquistas profissionais. O amor cura mesmo. Muito obrigada".

No meio dessa tristeza toda eu me senti muito querida por vocês, obrigada ❤️ — Valentina Bandeira (@ValenRWBandeira) January 6, 2024





O corte de Valentina do "BBB 24" gerou uma grande repercussão na web. Internautas se decepcionaram com a decisão de Boninho e até pediram uma "repescagem" para a atriz voltar ao programa.

No desabafo recente, Bandeira voltou a receber o apoio do público. "Você é maravilhosa", escreveu a ex-BBB Kerline Cardoso. "Quem perdeu foram eles", comentou um seguidor. "Você é muito maior que esse rolê", pontuou mais um.

Valentina Bandeira apresentaria um "mesacast" e comandaria o bate-papo com o eliminado, ao lado de Thaís Fersoza. No comunicado oficial da emissora sobre os apresentadores, apenas Thaís foi confirmada no programa após a eliminação dos brothers.