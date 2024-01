Reprodução/Instagram/Band - 06.01.2024 Sabrina Sato com look de Carnaval e a Feiticeira na Band





Sabrina Sato caiu no samba com o visual da Feiticeira em um ensaio da Gaviões da Fiel para o Carnaval, nesta sexta-feira (5). A apresentadora escolheu um look inspirado na personagem de Joana Prado, que ficou famosa nos anos 2000.





A Feiticeira se destacou como assistente de palco do extinto "Programa H", de Luciano Huck, exibido na Bandeirantes. Joana também trabalhou na emissora no "O+" e "Super Positivo", de Otaviano Costa. Sabrina recriou o visual da personagem de dança para o ensaio da escola de samba paulista.

Sato usou uma peruca loira e compôs o look com peças douradas, do conjunto no corpo ao acessório no rosto. Seguidores da apresentadora se animaram com a inspiração nos comentários da postagem no Instagram.

"Veio de Feiticeira! Arrasou", escreveu uma pessoa. "Que nostalgia essa fantasia", comentou outra. "Feiticeira linda", avaliou mais uma. Veja abaixo mais detalhes do look de Sabrina Sato:

Reprodução/Instagram - 06.01.2024 Sabrina Sato encarou a Feiticeira em look de ensaio de Carnaval