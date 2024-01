Reprodução/Youtube Valentina Bandeira confirma presença no BBB 24 e revela outra contatrada

Valentina Bandeira confirmou que estará no BBB 24, porém de uma forma diferente do que o público imaginou. A atriz explicou que será uma das famosas que apresentará o mesacast, o programa que repercute os acontecimentos da casa.

Nesta quarta-feira (3), o nome da influenciadora entrou para a lista de especulação de participantes da nova temporada. Porém, em dezembro, ela contou no próprio canal do YouTube a verdadeira função.





"Eu vou apresentar um mesacast do Big Brother, e ontem disseram que eu apresentaria o café com o eliminado", disse ela no vídeo.

Além dela, Thais Fersoza também completará a bancada de apresentadores. "Então eu vou macetar o canal no YouTube, mesmo se o Boninho falar que não, vou dizer 'se inscreve no meu canal'. Vai ser eu e a Thaís Fersoza. Vou botar na mesa uma plaquinha com o link do meu canal, seria mágico", completou.

O BBB 24 estreia na segunda-feira (8), mas os novos participantes do reality da Globo serão revelados nesta sexta-feira (5).

