Reprodução/Instagram - 06.01.2024 Antes de entrar no 'BBB 24', Wanessa deixou declaração de aniversário para o filho José





Wanessa Camargo foi confirmada no "BBB 24" no mesmo dia em que o filho mais velho, José Marcus, completou 12 anos. A cantora perdeu a festa de aniversário do garoto, que foi celebrada com o pai, Marcus Buaiz, e a madrasta, Isis Valverde.







O empresário compartilhou um vídeo da comemoração no Instagram, em que aparece ao lado do filho, antes de ele morder o próprio bolo. Isis não surge no vídeo, mas é possível ouvir a voz da atriz ao fundo, incentivando que o enteado comesse o doce.

"Onde você quiser, dá uma mordida. Vai! Ae, garoto", afirmou Valverde ao fundo, enquanto Marcus e outras pessoas aplaudiam. Também aparece nos cliques da festa Rael, filho da atriz com o ex-marido, André Resende. Isis já havia publicado uma homenagem para o enteado nas redes sociais.

Reprodução/Instagram - 06.01.2024 José, filho de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz, em festa de aniversário - Rael, filho de Isis Valverde, aparece próximo à mesa





Confinada para o reality show da Globo, Wanessa deixou uma declaração para José, publicada antes do anúncio sobre o programa. "Meu filho, minha vida, meu presente de Deus, José Marcus. Não somente neste dia especial, mas em todos os dias, pela eternidade afora, declaro que teu sorriso e tua felicidade são meu maior propósito de vida", afirmou. Confira a homenagem na íntegra: