Reprodução/Instagram Dado Dolabella parabeniza o enteado, filho de Wanessa: 'Príncipe'

Dado Dolabella usou as redes sociais para celebrar o aniversário do enteado, José Marcus. O artista aproveitou a declaração da namorada, Wanessa Camargo, para homenagem o menino de 12 anos.

No perfil do Instagram, a cantora compartilhou um registro com o herdeiro, fruto do ex-marido Marcus Buaiz, e o homenageou.





"Meu filho, minha vida, meu presente de Deus, José Marcus. Não somente neste dia especial, mas em todos os dias, pela eternidade afora, declaro que teu sorriso e tua felicidade são meu maior propósito de vida. Você é meu chão, meu céu, minhas estrelas, minha lua, meu ar, meu amor. Você me ensina todos os dias a amar, compreender, errar, renascer e perdoar. Sou grata a Deus por me permitir ser sua mãe nesta vida. Desejo coisas simples, mas grandiosas e eternas: saúde, sabedoria, humildade, prosperidade, felicidade, amor e paz. Um novo ciclo cheio de bênçãos e luz, meu filho. Parabéns! Mamãe estará contigo sempre, a cada segundo da minha existência. Te amo, feliz aniversário", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, Dado deixou a sua declaração. "Ihu, viva! Parabéns, José Marcus! Que Deus te abençoe sempre, suas escolhas e em cada passo! Quando voltar de viagem, vamos jogar muita bola! Te amo, príncipe!", comentou ele.

