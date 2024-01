Reprodução/Instagram - 05.01.2024 Marcus Buaiz e Isis Valverde estão noivos





Isis Valverde homenageou o enteado, José, no aniversário de 12 anos do garoto, comemorado nesta sexta-feira (5). O menino é filho do noivo da atriz, Marcus Buaiz, com a ex-esposa, Wanessa Camargo.





Marcus e Wanessa se separaram em 2022 e o empresário engatou o relacionamento com Isis em junho de 2023. Em dezembro do mesmo ano, o casal anunciou o noivado.

José é o filho mais velho de Buaiz com Camargo, já que eles também são pais de João, de 9 anos. Na homenagem de aniversário, Valverde compartilhou uma foto com os enteados e Rael, filho que ela tem com o ex-marido, André Resende.

"Um presente você nas nossas vidas! Parabéns, pequeno grande homem! A cada dia te admiro mais", afirmou Isis Valverde, no Instagram. A atriz já havia compartilhado outro clique com os enteados na rede social. Veja abaixo:

Reprodução/Instagram - 05.01.2024 Isis Valverde com filho,Rael, e José e João, filhos do noivo, Marcus Buaiz, com Wanessa Camargo