Reprodução/Globo - 05.01.2024 Valentina Bandeira foi cortada do time de apresentadores do 'BBB 24'





Valentina Bandeira ficou entre os assuntos mais comentados na web após ser cortada do "BBB 24". A atriz confirmou que integraria o time de apresentadores dos quadros do reality, antes do anúncio oficial da Globo. Ela foi cortada da equipe depois de vazar a informação e a decisão da emissora decepcionou internautas.





"Eu vou apresentar um mesacast do Big Brother, e ontem disseram que eu apresentaria o café com o eliminado [...] Vai ser eu e a Thaís Fersoza", afirmou Bandeira, na quarta-feira (3), diante de rumores de que estaria no elenco do reality show. Na quinta-feira (4), a Globo anunciou que Thaís vai apresentar sozinha o bata-papo com o eliminado.

🚨Valentina Bandeira fica de fora do BBB 24 após vazar participação nas redes. #BBB24 #BigDay pic.twitter.com/ugxeOmRCHI — exquecefofoca (@exquecefofoca) January 5, 2024





"Que bobeira da Globo dispensar a valentina bandeira", opinou uma pessoa no X, antigo Twitter. "Quero a Valentina no 'BBB'", pediu outra. "Queremos repescagem só com Valentina", sugeriu mais uma. "Não deveria [ser cortada]. A menina seria ouro por 'BBB'. Sem medo nenhum das piadas sarcásticas", pontuou outra.



O "BBB 24" não seria a primeira aparição de Valentina Bandeira na Globo. Em outubro, a atriz foi entrevistada por Ana Maria Braga no "Mais Você" e teve a trajetória apresentada ao público. Ela ainda se emocionou com a apresentadora e Tati Machado, ao falar do sonho de participar do programa matinal.