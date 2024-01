Marcelo de Assis Cantor Rodriguinho





O cantor Rodriguinho está confirmado no BBB 24. Na manhã desta sexta-feira (5), um contratante vazou a informação antes da Globo. O "Big Day" ainda não começou e alguns fãs ficaram preocupados com o vazamento.

O cantor tinha um show marcado para o dia 28 de janeiro, em Salvador (BA), e o contrante anunciou a substituição de Rodriguinho e entregou o motivo: a ida para o BBB 24. "Rodriguinho não vai poder se apresentar devido à confirmação da sua participação no BBB 24", entregou o contratante.

"A diretoria optou por substituí-lo pelo Grupo Revelação. Entretanto, estamos felizes em anunciar que uma nova data foi agendada para apresentação de Rodriguinho na Adelba. Agradecemos a compreensão", completou.

"Acho que vcs acabaram de tirar a vaga do cara revelando antes da própria globo", lamentou uma fã. "E pode divulgar o participante antes da produção do programa?", questionou outra.





Rodriguinho também aproveitou a entrada no BBB para promover a carreira musical da família. Nesta sexta-feira (5), ele lançou um feat com o filho, Gaab. “Big Bang” está disponível nas principais plataformas de streaming. Ouça aqui!

Com uma carreira de mais de 35 anos e repleta de sucessos, Rodriguinho é uma referência no mundo do pagode, contando atualmente com mais de 2 milhões de ouvintes no Spotify.