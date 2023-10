Reprodução / TV Globo “Mais Você”: Ana Maria e Tati Machado se emocionam com Valentina Bandeira

No fim do café da manhã do “Mais Você” de hoje (31), Valentina Bandeira, a convidada do dia, se emocionou ao ganhar vários presentes de Ana Maria Braga. O choro contagiou e espalhou para a apresentadora e Tati Machado.

Valentina, contou que sempre sonhou em estar no programa e tomar café com Ana, e chorou ao ganhar uma cesta de presentes, além da famosa coxinha da mesa. Ela agradeceu a oportunidade.

“Sabe o que é legal? A gente faz o programa aqui todo dia, há anos e fica imaginando as pessoas que estão do outro lado. Mas a gente faz imaginando as outras pessoas, como é que seriam, como é quem são e existe uma diversidade tão grande”, contou a apresentadora.

“E quando a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas como você, o nosso trabalho faz todo o sentido. Não só pra mim mas para minha equipe toda. Para todo mundo que me ajuda há tantos anos a estar aqui todos os dias, com alegria, com força”, disse Ana, também emocionada.

Tati Machado também se emocionou e declarou: “É que é muito lindo ver uma pessoa realizando um sonho, porque eu também sei o que é isso. Então estou muito feliz pela Valentina.”

“Te amo, Tati”, declarou Valentina, que também recebeu um eu te amo da jornalista.

“E a gente por poder continuar acreditando no trabalho que a gente faz, que a gente nunca desacreditou. Por mais que às vezes a gente fale: ‘Será que estou no caminho certo?’, a gente tem que acreditar naquilo que a gente faz”, continuou Ana.

A apresentadora então complementou : “Então a gente tem a reverberação, de realização, então para a gente é uma coisa que faz a gente revigorar. É como se colocasse adubo numa planta. Você está fazendo isso comigo hoje, com a minha equipe, com o pessoal do estúdio. Está todo mundo tão feliz de estar aqui trabalhando com a gente. É uma felicidade de verdade que existe aqui.”

“Então obrigado por contar para a gente que você existe, desse jeito que você é”, finalizou Ana.