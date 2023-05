Reprodução/Globoplay - 12.05.2023 Ana Clara apresenta segunda temporada do reality 'Túnel do Amor'





"Túnel do Amor" contou com uma intervenção de Ana Clara Lima contra um caso de racismo que ocorreu no reality show. A apresentadora fez um discurso problematizando o episódio e sugerindo que os participantes façam uma "revisão de atitude" após o ocorrido.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

O episódio desta quinta-feira (11) exibiu o momento da fala racista de Vini, que aconteceu enquanto ele refletia sobre o envolvimento do amigo com Vick. "Quando falaram que ele beijou a Vick, linda a mina dela, não é o perfil dele, preta. Caral**, beijou até preta. O moleque está realmente envolvido, se entregou real. Acho que todo mundo se conectou desde o começo", disse.





Pâmella, amiga da Vick, ficou abalada com a situação e o caso repercutiu entre os participantes do programa. "Me seguro. Só que agora, segurar não adianta mais. Não é responsabilidade minha ficar 'você disse isso, isso e isso' e isso fere as pessoas [...] Tentei ignorar alguns sentimentos de raiva e ranço", declarou a participante.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Ao conversar com os integrantes do "Túnel do Amor", Ana Clara apontou como a situação "mexeu em feridas muito individuais". "Não tem como não falarmos disso hoje. Tenho certeza que vocês estão vivendo experiências únicas e tem questões que não podemos ignorar na vida, nem aqui dentro desse experimento, nem em lugar nenhum", pontuou.

"Quando falamos de respeito, parece muito óbvio, que tem que existir. Mas especialmente em um elenco tão diverso quanto o que temos aqui, esse discurso não pode ser vazio. Esse papo de 'meu gosto é assim' faz muita gente pensar como é que são criados os tipos. Será que a gente nasce e olha para um tipo de pessoa com uma cor de pele, tipo de cabelo e corpo, e fala 'meu tipo'. Ou será que vamos construindo isso ao longo da vida, com aquilo que vemos na TV, papéis de destaque em revistas, redes sociais", propôs.

A apresentadora ressaltou que a produção está "atenta à complexidade do assunto que vivemos e especialmente ao limite do que é tolerável". A situação que vocês viveram aqui deve fazer a gente pensar se, realmente, temos um gosto e preferência ou se somos cheios de preconceito, racismo, gordofobia, que nos impedem de ver beleza, de se apaixonar e amar mais tipos diferentes de pessoas", analisou.

"Essa revisão de atitude precisa ser feita por todo mundo, porque muito provavelmente a forma como fazemos as escolhas aqui dentro do programa reflete em como fazemos lá fora, na vida", complementou. Confira abaixo o discurso na íntegra:

A gente sempre mostra as tretas, festas e matches. Hoje no #TúnelDoAmor o papo é sério. Assista! pic.twitter.com/soKBeOPYPH — Multishow (@multishow) May 12, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.