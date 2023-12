Isabela Frasinelli - iG Angélica na CCXP





A apresentadora Angélica esteve na CCXP 2023, na tarde deste sábado (2), após o lançamento da série "Angélica 50&Tanto" , no Globoplay. Após a repercussão dos episódios, parte da audiência percebeu a ausência de diversidade entre as convidadas de Angélica para o projeto, apontando, por exemplo, apenas uma mulher negra entre as 15 convidadas.

Em conversa com o iG Gente, Angélica reagiu ao questionamento e pontuou a questão de agenda entre os nomes pensados para a produção. "As convidadas foram escolhidas de acordo com o assunto que a gente ia falar, às vezes com relação a minha vida, às vezes o assunto e a agenda. Agenda, a famosa palavrinha, que, quando você vai gravar um projeto, é muito complicado. A gente tinha uma lista muito bacana de mulheres, só que é a disponibilidade de cada uma", disse Angélica.





Xuxa, Anitta, Eliana, Sandy, Ivete Sangalo, Susana Vieira, Fernanda Souza, Preta Gil, Paolla Oliveira, Marina Ruy Barbosa, Maisa, Carolina Dieckmann, Giovanna Ewbank, Bárbara Paz e Paula Lavigne participaram da série.

"50 & tanto da Angélica e a única mulher negra em 5 episódios do programa é a Preta Gil", analisou um internauta. "Vi o primeiro do especial de Angélica e uma coisa não sai da minha cabeça: a única mulher negra que Angélica admira pra chamar na sua sala de casa é Preta Gil, e olha que ela chama uma galeeera", ponderou outro.

A apresentadora reforçou que o resultado foi o esperado por ela. "Foi um quebra-cabeça muito grande para ter as pessoas que tinham a ver com o assunto e estavam disponíveis para estar ali. Eu acredito que todas que estavam ali, tinham que estar ali. Quando vimos o resultado, pensamos: 'não tinha como ser outra'. E o resultado ficou muito bom", completou Angélica.