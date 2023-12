Reprodução/YouTube - 03.12.2023 Filme dos Mamonas Assassinas estreia em 28 de dezembro





Marcado para estrear em 28 de dezembro, o filme de Mamonas Assassinas ganhou um painel especial na CCXP23, neste sábado (3). Equipe e atores do longa se renuíram no evento para contar detalhes da novidade, que traz um familiar da banda no elenco e ainda teve roupas originais dos artistas utilizadas na produção.





Alberto Hinoto, sobrinho do guitarrista Bento Hinoto, interpreta o tio no projeto. "Não conheci meu tio, porque nasci dois anos depois do acidente. Mas sempre foi a minha maior inspiração, como músico também. [Sei que você toca muito]. A gente tenta [tocar como Bento], igual não dá para ser. Meu tio tocava muito. Para mim, fazer esse filme é muito gratificante", afirmou, mencionando o acidente aéreo de 1996, que resultou na morte dos artistas do grupo.



O figurinista Heitor Taddeo expôs que houve um trabalho de um ano de pesquisa para elaboração dos visuais do filme e agradeceu o apoio da família, por permitir o uso das peças originais. "Pegamos tudo que podia da época, brechós e tudo mais. Mas quem deu a maior força foi a família. Foi muito delicado, porque mexemos nas coisinhas deles. E a responsabilidade com peças que não tem preço. Foi incrível, tenho que agradecer muito a família deles, porque a gente compôs muito [os itens pessoais] no figurino", pontuou.

A influenciadora Fefe dá vida à namorada do vocalista Dinho, interpretado por Ruy Brissac, e contou que as peças reais do grupo foram essenciais ao lado da família durante as gravações. "Um dos maiores sonhos da minha vida sempre foi fazer um trabalho baseado em fatos reais [...] Ter a presença da família deles no set, ajudando e emprestando as roupas, foi muito especial. Então estar nesse projeto foi um sonho realizado mesmo", declarou.



"No filme, tivemos um contato mais fino e intenso com as famílias, trouxemos mais informações", adicionou Ruy, que já interpretou o cantor na peça musical dos Mamonas Assassinas e vê um olhar mais aprofundado no longa. Jessica Córes, que deu vida à namorada do guitarrista baterista Sérgio Reoli, ainda conversou com a pessoa que inspirou a personagem.



Minha personagem, a Claudia, existe de fato e foi um grande amor de Sérgio Reoli. Ela foi uma figura muito importante na carreira dos meninos [...] E eu conheci ela", relatou. O diretor Edson Spinello ainda reforçou como foi "cuidadoso" na forma de apresentar o grupo e os novos personagens na produção.

“A gente foi muito cuidadoso, porque as pessoas da geração que conheceram os Mamonas, conheciam o lado do show business. Meu trabalho foi de pegar esses atores excepcionais para mostrar para plateia as pessoas que estavam por trás do mito", completou.

