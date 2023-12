Crédito: Maurício Fidalgo Sabrina Sato na CCXP23







Sabrina Sato fez uma reflexão sobre sexualidade durante a CCXP23, neste sábado (3). No comando do reality "Let Love" ao lado João Vicente de Castro, a apresentadora avaliou se está aberta a explorar todas as formas de amor, assim como acontece no programa do Globoplay.





"Acho que ninguém é 100% hétero. Sou uma pessoa que acredita no amor e na liberdade de amar", afirmou ao iG Gente. Sato disse que costuma se reconhecer como uma pessoa "homoafetiva", pela proximidade que apresenta com outras mulheres.

"Porque tenho uma cumplicidade muito grande com minhas amigas, com mulheres, a forma como conto as coisas e tenho segurança. Mas eu amo os homens, amo estar com eles, me divertir com eles, transar com eles. Mas sou hétero", admitiu.



O "Let Love" é um reality de relacionamento em que duas pessoas solteiras ficam confinadas em uma casa desde o primeiro encontro. Os participantes encaram desafios da convivência ao conviverem como desconhecidos. O público acompanha os desfechos das histórias nos 16 episódios da produção, que já estão disponíveis no Globoplay.





