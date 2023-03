Foto: Reprodução/Instagram Tiago Abravanel e marido fazem tatuagem juntos





O cantor e ex-BBB Tiago Abravanel, junto do marido Fernando Poli, tatuaram um ursinho junto da data de casamento do casal, ocorrida em outubro de 2022.



O momento foi compartilhado pelo casal nas redes sociais, na noite desta quinta-feira (30).













"No dia que completei 40 anos, tatuamos nossa primeira tatuagem e a primeira do Ti. Deixamos marcados em nós a data do dia mais feliz das nossas vidas!! Obrigado, @sabrinabianchinitattoo, uma artista muito especial que esteve no nosso casamento e agora no meu aniversário!!! Marido, te amo, te amo, te amo! Amo o urso mais lindo dessa vida, meu urso @tiagoabravanel. Que todo dia seja o dia mais importante das nossas vidas!!!", escreveu o casal na legenda da publicação.

"PRIMEIRA TATTOO DO @tiagoabravanel. Ai, que felicidade estar com vocês e ter a oportunidade e confiança de TATUAR algo tão importante e especial pra vocês. Meu coração só transborda gratidão e admiração cada vez mais. QUE NOITE! Obrigada meus amores @tiagoabravanel @ferpoli. Obrigada, Fer, pelo convite!", publicou a tatuadora responsável pela tatuagem.