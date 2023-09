Reprodução/Globoplay Pabllo Vittar fez um show com banda no The Town após cobranças

A drag queen Pabllo Vittar finalmente fez seu tão aguardado show com banda, após cobrança de fãs e haters, no palco do festival paulistano The Town, que encerra sua primeira edição neste domingo (10). A cantora incendiou o público, que lotou a área do palco The One para ver sua perfomance.

No final da apresentação, Pabllo deixou um recado direto: "Com banda ou sem banda, eu sou o show!".

Participações especiais











Outros pontos altos da apresentação foram as participações das cantoras Liniker e Jup do Bairro. Pabllo e Liniker performaram a música "Disk Me", do "Batidão Tropical" e "Baby 95", do repertório da grammy winner.

Já Jup cantou a versão remixada da faixa "Descontrolada", que ela participa, além da faixa do seu repertório "O Corre".

