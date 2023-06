Reprodução Instagram - 23.06.2023 Juliette na Grécia em fotos no Instagram

Campeã do “BBB: 21”, advogada e cantora, Juliette fez uma reclamação inusitada de um calçado caro que usou recentemente durante a viagem que fez junto com a cantora Anitta , a influenciadora Vivi Wanderley, o dançarino Juliano Floss, a ex-BBB Jade Picon e a cantora Marina Sena.



Durante os diversos registros que fez no Instagram, os seguidores de Juliette notaram uma peça em destaque: um mule de couro transparente azulado. O destaque, no entanto, não foi pelo tipo de design do calçado usado por ela. Na verdade, os comentários surgiram pelo valor da aquisição e pelo relato dela após o uso.



Isso porque, o calçado custa R$5,3 mil. “Juliette Closet”, uma das contas que cobre as peças usadas pela cantora - isto é, que posta as informações dos looks que ela usa - publicou o modelo e o valor do calçado. Além do preço, internautas se surpreenderam com o comentário da ex-BBB: “Fez calo”, escreveu Juliette no Twitter.



Após a temporada de férias entre amigos, Juliette voltou ao Brasil na última quarta-feira (21). Ela desembarcou no aeroporto de Guarulhos (SP). Também desembarcaram no mesmo aeroporto o casal de influenciadores Juliano Floss e Vivi Wanderley.

