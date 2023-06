Reprodução Instagram - 22.06.2023 Rafa e Rodolffo continuaram amigos após o divórcio

Em meio aos rumores e especulações de que estaria em um novo relacionamento, o cantor e ex-BBB Rodolffo Matthaus assumiu o relacionamento com Thayla Lacerda através de um post feito no Instagram na última quarta-feira (22). Rafa Kalimann, que já foi casada com o artista, Caio Afiune e Arthur Picoli reagiram na publicação.



“Aí eu dou valor, Bastião”, escreveu Caio Afiune. Durante o “Big Brother Brasil: 21”, Rodolffo e Caio foram uma dupla ao decorrer de toda a permanência de ambos no reality e “Bastião” era o apelido de ambos. Já o ex-BBB Arthur Picoli, de 29 anos, acrescentou: “Meu orgulho esse meu tio apaixonado”.



Rafa Kalimann, que recentemente teve o DRT liberado , comentou a publicação de forma breve e adicionou dois emojis de palmas e um de coração. Mesmo conciso, o comentário é um dos mais curtidos da publicação. Ela e o sertanejo já foram casados, mas se separaram após traições de Rodolffo.



Ontem (22), o cantor postou fotos em que apenas as sombras podem ser vistas. Mas, anteriormente, os fãs do artista já haviam descoberto que Thayla Lacerda era o novo affair dele. Thayla tem 24 anos, é influenciadora digital e produz conteúdos de moda e beleza.

