Reprodução/Instagram - 28.04.2023 Amanda Meirelles, Cara de Sapato, Bruna Griphao, Aline Wirley e Fred Desimpedidos se reencontraram após o 'BBB 23'





O "quarto deserto" segue com a amizade após a conclusão do "BBB 23". Alguns integrantes do grupo se reencontraram no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (28), e internautas notaram uma fofoca sobre o reality show em uma das publicações que circula nas redes sociais.

Em um vídeo comandado pela campeã Amanda Meirelles e o participante expulso Cara de Sapato, é possível ouvir Aline Wirley reclamando sobre situações com ex-brothers após deixar o confinamento. O desabafo da ex-Rouge acontece enquanto a médica e o lutador repercutem que ganharam uma estrela de presente dos fãs .

"Também fod*-se. A gente tem um monte de compromisso virado, eu estava vegetando. Aí encontrei o Fred Nicácio. Aí colocaram eu, o Fred Nicácio e a Domitila [Barros] para fazer uma entrevista, eu falei: put* que o p*riu mano, o que é isso", afirmou Wirley.

🚨FOFOCA! Enquanto Sapato e Amanda gravam stories, da pra ouvir no fundo Aline e Fred falando de alguns participantes:



Aline: “Colocaram eu, o Fred Nicácio e a Domitila para fazer uma entrevista, eu falei: pqp mano, que isso." #BBB23 pic.twitter.com/hjFWLbFdTg — Central Reality (@centralreality) April 28, 2023





Vale lembrar que Aline teve rivalidades com Fred e Domitila no jogo e após o programa, em participação no "Mais Você", citou o "gatilho" que sentiu por ser chamada de "omissa" pelo médico . O desabafo notado por internautas no Twitter foi recebido entre risadas do grupo presente e ainda é possível ouvir uma declaração de Fred Bruno na ocasião.



"Colocaram a Lari, com o Cowboy e a Key", disse o influenciador, expressando indignação. Larissa Santos, affair de Fred, também teve conflitos com Gustavo Benedeti e Key Alves no programa.

Larissa não estava presente no encontro recente do "deserto", já que viajou para ficar em um novo apartamento em São Paulo. No entanto, a influenciadora publicou um print de uma chamada de vídeo com Fred Bruno, que aparece ao lado de Aline, Bruna Griphao, Amanda e Sapato.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.