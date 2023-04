Reprodução/ Globo Aline desabafa sobre fala de Fred Nicácio

Nesta quinta-feira (27), Aline Wirley e Bruna Griphao, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, no "BBB 23, estiveram no "Mais Você". A ex-Rouge, então, revelou como se sentiu ao ser chamada de omissa por Fred Nicácio.

"Eu fiquei sem entender, mas em algum lugar mexeu comigo em uma dor que eu sei e foi um gatilho essa coisa da omissão porque eu entro na casa como um corpo político. Eu sou uma mulher preta e eu sabia que ia ter um peso porque se espera muito", iniciou.

"Eu queria jogar o jogo sendo a Aline, podendo amar, errar, ser e existir em paz", justificou Aline. Ela ainda disse que a fala de Nicácio "bateu em um lugar profundo" nela porque o ex-brother, além de ser uma pessoa que ela respeitasse, tinha voltado da repescagem com informações privilegiadas.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



"Espero que, em próxima edições, essas expectativas que são colocadas em corpos pretos... a pessoas parem para pensar nisso, porque eu sabia que ia entrar e ia acontecer algo nesse sentido e ninguém ganha", finalizou ela.

Aline Wirley: "Quando ele (Fred Nicácio) me traz isso e da maneira como foi, isso me bate em um lugar muito profundo. E agora aqui fora, eu tô entendendo" #MaisVocê #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/JtzmYaLOPH — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 27, 2023













+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente