Domitila Barros confirmou durante o “BBB – O Reencontro” que decidiu se mudar para o Rio de Janeiro. No entanto, a ex-BBB não deixará o vínculo com a Alemanha para trás. O Consulado da Alemanha no Rio de Janeiro se interessou pela história de ativismo social e ambiental, convidando-a para um evento de networking. O objetivo é criar sinergias para possíveis projetos futuros em parceria com fundações e ONGs alemãs.

O cônsul-geral adjunto Joachim Schemel destacou nesta quinta-feira (27) que Domitila é uma excelente parceira para as colaborações e acredita que muita mudança pode ser feita através dessas parcerias.





Na próxima terça-feira (2), a ex-BBB participará de um evento para estreitar a relação com o Consulado da Alemanha no Rio de Janeiro e possíveis parceiros alemães. Em maio, Domitila irá para a Europa, primeiro para Cannes, na França, para o festival de cinema, onde estará presente no filme alemão "Der Pfau", com direção de Lutz Heineking.

A ex-sister afirmou que após todo esse processo, volta ao Brasil para ficar em definitivo. “Agora que não saio mais daqui não, se prepare”, avisou.

sério a domitila é tão outro nível… o pós dela vai ser o melhor do bbb 23 pic.twitter.com/gocZ74MB2B — matheus (@whomath) April 27, 2023





