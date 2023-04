Reprodução/Instagram - 28.04.2023 Juliette e Amanda Meirelles se encontram em gravação de programa da Globo





Amanda Meirelles está com uma agenda agitada após a vitória no "BBB 23". Além de explicar polêmicas da temporada em programas com os colegas de confinamento , a médica vai representar a edição no "Domingão com Huck" deste domingo (30). As gravações para o programa aconteceram nesta quinta-feira (28) e contaram com a presença de outra campeã do reality show, Juliette.

A vencedora da edição de 2021 foi vista com Amanda nos bastidores das filmagens da atração de Luciano Huck, ao lado de outras celebridades como Deborah Secco, Lívia Andrade, Déa Lúcia e mais. A equipe da médica ainda captou um momento de conversa entre as campeãs do "BBB", que terminou em um abraço da dupla.





"Foi maravilhoso, vocês vão ter que assistir domingo. Foi divertido, a galera dançou muito, conheci a Amanda pessoalmente, foi massa. Não percam", declarou Juliette nos stories, ao retornar para casa das gravações. O perfil do programa de Huck ainda publicou um vídeo das duas posando para fotos, que reuniu elogios de fãs nas redes sociais.

"Vou assistir exclusivamente pelas duas! Amo tanto", reagiu uma pessoa nos comentários. "A ex e a atual, amo", brincou outra. Confira:





