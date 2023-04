Bruna e Gabriel

Gabriel Santana tentou viver um romance com Bruna Griphao no confinamento, mas a sister o rejeitou na ocasião. Após a eliminação, Marvvila gerou um climão ao contar à atriz que viu o ator ficando com várias pessoas em uma festa. A finalista ficou incomodada na ocasião, mas deu outra declaração sobre o envolvimento com o ator no programa comandado por Ana Clara e Bruno de Lucca. "Foi o álcool", disse Bruna. "Amizade total", respondeu Gabriel.