Reprodução/Instagram - 27.04.2023 Aline Wirley se reencontrou com o marido e filho após 'BBB 23'





Após se tornar vice-campeã do "BBB 23", Aline Wirley se reencontrou com a família nesta quarta-feira (27). A cantora compartilhou nas redes sociais o vídeo em que aparece revendo o marido, o ator Igor Rickli, e o filho de oito anos, Antônio, após 100 dias no reality show.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Na publicação do Instagram, a artista aparece chegando em um carro enquanto o companheiro e a criança descem uma escada para encontrá-la próximo à garagem. Aline e Igor começam a chorar durante o abraço em família.





"Mamãe, que orgulho de você", disse Antônio. "A gente sofreu muito", afirmou o ator. "Que bom que tenho vocês", declarou Aline. Além das lágrimas da família, o reencontro também emocionou internautas nos comentários da postagem.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Li Martins, que integrou o grupo Rouge com Wirley, comentou como estava "chorando muito" com o vídeo. "Receba o amor de todos seus amigos e fãs que te acompanharam, torceram, sofreram, brigaram por você com unhas e dentes, porque conhecem a mulher incrível que você é, amiga. Que o mundo escancare todas as portas e janelas do sucesso para você. Muitas vitórias e alegrias estão vindo", escreveu.

"Nossa, chorei litros", pontuou a ex-BBB Ariadna Arantes. "Chorando em bicas aqui. Que reencontro lindo!", comentou um usuário da rede social. "Que lindo, que emoção", apontou outro. "Que emocionante! Te amamos tanto", declarou um fã-clube de Aline Wirley. Confira abaixo o vídeo do reencontro:





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.