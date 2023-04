Reprodução/Multishow - 27.04.2023 Ana Clara apresenta 2ª temporada do reality show 'Túnel do Amor'





Ana Clara estreou como apresentadora do "Túnel do Amor" no primeiro episódio da segunda temporada do reality show, exibido nesta quarta-feira (26). Além de apresentar os participantes, o capítulo ainda foi marcado por uma cantada que a ex-"BBB" recebeu de um dos integrantes da dinâmica.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Quero falar que te acho a maior gata, maior linda", afirmou o carioca Arturo de Córdova, de 31 anos. Ana Clara ficou surpresa com a declaração e continuou espantada quando o participante se levantou e beijou a mão dela.





"Pelo amor de Deus, eu não participo. Túnel! A louca. Imagina, muito obrigada", respondeu a apresentadora, enquanto os outros integrantes da nova temporada davam risadas. Confira abaixo o momento da cantada:

E o Arturo que já chegou cheio de papinho no #TúnelDoAmor ? 🗣️ Sobrou até pra @anaclaraac ! 😂 pic.twitter.com/xh91Asxcl9 — Multishow (@multishow) April 27, 2023





+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Enquanto a apresentação do "Túnel do Amor" está entre as novidades da vida profissional de Ana Clara, a apresentadora ainda revelou outras informações sobre a vida pessoal recentemente. A ex-"BBB" assumiu o namoro com o advogado Bruno Tumoli, com quem vive um relacionamento desde 2022.







+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.