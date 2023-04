Sapato, expulso por importunação sexual, esteve presente

Cara de Sapato foi expulso do programa, junto com MC Guimê, após assediar Dánia Mendez, participante de “La Casa de los Famosos”. Os ex-BBBs não estiveram na final transmitida pela Globo, mas o lutador compareceu à festa que comemorou o fim do reality com o restante dos brothers. O funkeiro, no entanto, não foi visto no evento.