Na expectativa para a definição da campeã do "BBB 23" nesta terça-feira (25), os familiares das finalistas continuam se organizando para pedir votos para Aline Wirley, Amanda Meirelles e Bruna Griphao. A mobilização das famílias do Top 3 contou com diferentes estratégias, de encontros com ex-participantes ao apelo nos mutirões.

Manoel e Regiane Meirelles, pais de Amanda, e Lucas, se reuniram com Cara de Sapato nesta segunda-feira (24). "Muito obrigada por todo o carinho com a gente', escreveu Regiane ao compartilhar uma foto com o grupo nos stories do Instagram.





O lutador, expulso do reality show por importunação sexual, também é um integrante ativo na torcida da médica. Sapato segue usando as redes sociais para pedir votos pela amiga na competição, além de já ter rebatido críticas que a finalista recebeu .

Já Aline conta com o apoio do marido, Igor Rickli, e do filho de oito anos, Antônio, nas iniciativas para reunir votos do público. Nesta terça-feira, pai e filho apareceram no Instagram dançando para celebrar a chegada da cantora na final e pedir o apoio dos seguidores para a vitória da ex-Rouge.

"Estamos na final. Precisamos muito que vocês votem para a Aline ganhar o 'BBB'", afirmou Igor, ao passo que Antônio ressaltou que a mãe "merece ganhar" o reality. O marido da sister ainda agradeceu os internautas pela "rede de apoio" criada na torcida por Wirley e compartilhou um vídeo anterior que havia publicado ao lado do filho.





Com poucos famosos declarando torcida a favor de Bruna , a atriz recebeu suporte principalmente do pai, Kakau Barra. O familiar está compartilhando ações da equipe de redes sociais da filha, que mobilizam mutirões para a finalista. Ele ainda publicou uma declaração para Griphao.

"Russa, tudo que sempre conversamos e ainda vamos trocar, só te faz uma mulher e uma filha magnífica! Lembra que te falei que nada mudaria meu orgulho por você?! Essa experiência só te fez ficar maior em todos os sentidos. Sigo te admirando e te amando", afirmou.





