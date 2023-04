Reprodução/Instagram - 25.04.2023 Fred Nicácio e Domitila Barros visitaram o Complexo do Alemão no dia da final do 'BBB 23'





Antes de retornarem ao "BBB 23" para a participação na final , Domitila Barros e Fred Nicácio se encontraram no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (25). A dupla eliminada do reality show visitou o Complexo do Alemão, onde protagonizou momentos descontraídos e conheceu ONGs que atuam na região.

Entre os projetos sociais exibidos pelos participantes está a Organização "Voz das Comunidades", comandada por Rene Silva. O criador da ONG acompanhou Domitila e Fred entre espaços educacionais e enquanto os dois conheciam e tiravam fotos com admiradores no Complexo.





Alguns registros da visita repercutiram nas redes sociais e espectadores descreveram o encontro como a "verdadeira final" da temporada, enquanto Aline Wirley, Amanda Meirelles e Bruna Griphao disputam o prêmio do "BBB 23". "Campeões", afirmou uma pessoa no Twitter. "Os maiores desse 'BBB'", comentou outro.



Barros e Nicácio foram vistos dançando "Girls With Those Curls", música da ativista social que ficou conhecida pelo refrão, "essa é pras minas, pras cacheadas". Confira este e mais momentos da visita da dupla no Complexo do Alemão:

