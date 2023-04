Final

A grande final do "BBB 23" acontece nesta terça-feira (25). Aline, Amanda e Bruna disputam o prêmio de R$ 2,8 milhões. Apesar de estar longe de mexer com o público como no "BBB 20" e no "BBB 21", a votação final das "desérticas" ganhou reforço de alguns famosos. Veja quem torce para Amanda, Aline e Bruna.