Na última segunda-feira (25), o lutador Cara de Sapato, que foi expulso do "BBB 23" por importunação sexual, postou um víde no Instagram para defender Amanda de críticas. O ex-BBB afirmou que não entende porque tantas pessoas estão falando mal da finalista.

“Eu estou vendo tanta gente na internet falando mal, atacando, humilhando, diminuindo, eu não consigo entender o porquê. Influenciadores, ex participantes, formadores de opinião... Todo mundo falando mal dela”, disse Sapato.

O lutador ainda pontuou: “Hoje em dia, tem gente que ganha a vida falando mal dos outros. O ódio do bem só cresce, e um dia também pode chegar até você”.

Cara de Sapato estava nos Estados Unidos, mas voltou para o Brasil para receber Amanda após a final do "BBB 23" que acontece nesta terça-feira (25).