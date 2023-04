Reprodução/Globo - 25.04.2023 'BBB 23': Aline, Amanda e Bruna estão na final





A final do "BBB 23" acontece nesta terça-feira (25) e uma das finalistas parece já ter garantido a posição no terceiro lugar. Enquanto Aline Wirley e Amanda Meirelles travam uma disputa acirrada pelo prêmio de R$ 2,8 milhões, Bruna Griphao se fixou na última colocação do pódio.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Segundo a parcial das 12h da enquete do iG Gente, a atriz apresenta apenas 17,8% de chances de vencer a edição. Já Aline e Amanda concorrem ao posto de campeã com uma porcentagem próxima. Enquanto a médica tem 39,5% dos votos, internautas elegeram a cantora como vencedora com 42,7% dos votos.

Reprodução/Twitter/iG - 25.04.2023 Aline, Amanda e Bruna disputam final do 'BBB 23'





+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

A final do "BBB 23" contará com shows dos jurados do "The Voice Kids", Iza, Carlinhos Brown e Mumuzinho. Lauana Prado, participante do reality musical, também se apresenta para as finalistas e os participantes da temporada.





Vale ressaltar que a Globo confirmou ao iG Gente que apenas os eliminados por votação popular vão participar da final, eliminando a presença do desistente Bruno Nogueira e da dupla expulsa, Cara de Sapato e MC Guimê. Vote abaixo na enquete e veja quem deve vencer o programa:

Quem vai ser a campeã do #BBB23 ? — iG Gente (@iggente) April 24, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.