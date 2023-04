Reprodução/Globo - 24.04.2023 Bruna Griphao é finalista do 'BBB 23'





A programação semanal da Globo começou com a repercussão da final do "BBB 23", formada por Aline Wirley, Amanda Meirelles e Bruna Griphao. Ao longo dos programas matinais da emissora, apresentadores conversaram com a recém-eliminada Larissa Santos e ainda deram palpites sobre a campeã da edição . No entanto, a empresa foi alvo de críticas pelo tratamento com a atriz nas atrações.

No "Encontro", Patrícia Poeta declarou torcida para Aline, mas analisou como Bruna "participou intensamente" e disse que as finalistas "mulheres incríveis, cada uma com seu jeitinho". Já no "Mais Você", Tati Machado julgou como a atriz é "autêntica".





Nas redes sociais, internautas questionaram a conduta, relembrando comportamentos agressivos que Griphao teve no reality show. Espectadores ainda sugeriram que a emissora estaria fazendo uma "limpeza de imagem" da sister. "Ela foi protegida esse 'BBB' todo. A Globo não tem vergonha na cara", criticou um usuário no Twitter.

"A limpeza de imagem começou! Ressignificando falta de educação e agressividade, Tati Machado diz no 'Mais Você' que o público acha Bruna Griphao autêntica", opinou uma página. "Bruna não é autêntica, existe diferença de autenticidade e o comportamento da Griphao", avaliou uma pessoa. "Não sei que público que acha ela autentica", comentou outra.

Usuários ainda compararam a diferença de tratamento entre Bruna Griphao e Karol Conká, eliminada do "BBB 21" com o maior índice de rejeição da história do programa. "Enquanto uma sai totalmente rejeitada com 99,17% dos votos e sai no primeiro paredão, outra faz as mesmas coisas que ela, ou que sá, pior e é chamada de autêntica. Volta de vários paredões e ainda assim vai para final. Infelizmente sabemos o porquê as pessoas tratam diferente", opinou mais uma.

Confira abaixo a postagem que reuniu mais críticas do público:

A limpeza de imagem começou! Ressignificando falta de educação e agressividade, Tati Machado diz no #MaisVocê que o público acha Bruna Griphao autêntica. #BBB23 pic.twitter.com/YIyMVFDzQ4 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 24, 2023





