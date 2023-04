Reprodução/Globo - 24.04.2023 Ana Maria Braga opinou sobre relação de Amanda Meirelles e Cara de Sapato no 'BBB 23'





A relação de Amanda Meirelles e Cara de Sapato no "BBB 23" foi assunto do café da manhã com a eliminada Larissa Santos, no "Mais Você" desta segunda-feira (24). Além da personal trainer defender um romance entre os participantes, Ana Maria Braga ainda apontou a "pena" do público pelo relacionamento não ter acontecido no reality show.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Todo mundo ficou com pena, porque ele não deu muita bola para ela", afirmou a apresentadora sobre o posicionamento do participante, expulso por importunação sexual, com a médica. Larissa pontuou o "olhar de amigo" que outros confinados notavam na relação entre os dois, mas reforçou que era a "única a acreditar nesse amor".





"Ninguém acreditava na casa, mas eu tinha uma esperança. Só que eles tinham um olhar um para o outro que era muito de amizade, mesmo. Dava para ver que era uma cumplicidade por terem entrado juntos e ter essa conexão um com o outro. Eu 'shippava', ainda 'shippo', porque gosto muito dos dois", expressou a eliminada.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Mas ela gostava dele, ele podia ter um olhar de amizade com ela, mas ela para ele era um olhar de...", rebateu Ana, ao passo que Louro Mané destacou o "olhar de apaixonada" de Amanda para Sapato.

DocShoes é real? 👀 Ana Maria Braga, Tati Machado e Larissa comentam o shipp entre Amanda e Cara de Sapato no #MaisVocê ! #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/vuIYnQTmgF — gshow (@gshow) April 24, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.