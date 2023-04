undefined undefined undefined

A final do BBB 23 acontece nesta terça-feira (25). Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao disputam os votos do público para levar o prêmio de mais de R$2,8 milhões.





Segundo a parcial do iG Gente das 12h20, a cantora do ex-grupo Rouge pode sair como a grande campeão com 46,9%.

Amanda fica na segunda posição com 31,5% e Bruna com 21,5%.

