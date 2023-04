Reprodução/Globo - 24.04.2023 Patrícia Poeta e Manoel Soares no 'Encontro'





Após a eliminação de Larissa Santos do "BBB 23", Aline Wirley, Amanda Meirelles e Bruna Griphao se tornaram as finalistas da edição do reality show. O "Encontro com Patrícia Poeta" repercutiu o Top 3 no programa desta segunda-feira (24) e a ex-Rouge foi citada como a favorita dos apresentadores para levar o prêmio de R$ 2,8 milhões.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Quero que vença a Aline, até pelo carinho que tenho por ela. Com a votação de ontem, a baixa votação de Aline me fez acreditar ainda mais que ela vai levar. Estou muito confiante, sei que as outras duas são maravilhosas, mas acho que a Aline tocou o público em um lugar muito especial", afirmou Manoel Soares, que já havia mencionado a amizade com a cantora anteriormente na atração matinal.





Aline se salvou do último paredão com apenas 8,07% dos votos, enquanto Bruna teve 41,95% dos votos e Larissa foi eliminada com uma porcentagem de 49,98%. Patrícia também já comentou que é próxima da artista e expressou a torcida para que a amiga ganhe o reality na final desta terça-feira (25).

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Acho que a Aline [vai ganhar], por ser uma mãezona. Sou meio suspeita para falar, porque conheço a Aline de longa data, de frequentar casa e fazer churrasco, bem gaúcha. Mas acho que temos três boas participantes, belas participantes. Temos as torcidas, mas são três que merecem o prêmio. Bruna que participou intensamente, Amanda que foi conquistando o público. São três mulheres incríveis, cada uma com seu jeitinho", avaliou a apresentadora.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.