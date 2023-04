Reprodução/Globo - 21.04.2023 Globo divulgou vídeo de Juliette em inscrição do 'BBB'





Após Boninho anunciar a abertura das inscrições para o "BBB 24" para esta sexta-feira (21), a Globo publicou o vídeo de inscrição de Juliette para o "BBB 21". O registro da campeã do reality acontece como uma divulgação do programa de 2024, que o diretor afirmou ter apenas 35% das vagas disponíveis nesta fase inicial das candidaturas .

O vídeo de 2020 mostra a cantora com um visual diferente do atual, com mechas loiras no cabelo. "Quero muito participar do 'Big Brother Brasil'. Primeiro pelo prêmio, sem dúvida esse dinheiro faria uma grande diferença na minha vida, me possibilitaria alcançar coisas pelas quais eu luto hoje. Estou disposta a dar meu melhor para conseguir isso", iniciou a paraibana após se apresentar.





Juliette ainda chamou o reality de "genial" e contou que se imaginava "nas provas, quebrando tudo nas festas, fazendo inimizades e amizades". "Já me inscrevi uma vez, não entrei porque vou entrar agora. Estou muito mais preparada, mais segura. Acho esse programa minha cara", declarou.

"Tenho uma vida de luta, de muito esforço e acho que o 'Big Brother' é mais um desafio na minha vida, pelo qual vou fazer o possível para merecer e alcançar esse prêmio. Quero muito que vocês acreditem em mim, assim como acredito no programa", complementou. Confira abaixo:

