Na última quinta-feira (21), Ricardo foi eliminado do "BBB 23" e Larissa, Amanda, Bruna e Aline restaram e formaram o Top 4 do programa. Mas as semifinalistas foram criticadas pela web, que julgou a edição como a "pior da história".

A hashtag "Pior BBB da história" ficou em alta no Twitter. Internautas, então, criticaram as sisters que ficaram no jogo e as eliminações de alguns brothers.

O pior BBB da história #Fato pic.twitter.com/CYxx5WPXIH — Nidia Licia Ferreira 🌻 (@Nidlicia) April 21, 2023





Maior vitória para vocês foram a eliminação do PIOR BBB DA HISTÓRIA! Que todos possam colher o bem e muito amor aqui fora, vcs sim merecem MUITO! #BBB23 pic.twitter.com/8HOvN4OqCY — Yan (@yankisner) April 21, 2023





Meu pódio segue vivo!!!

Sobraram plantas e desnecessárias. Uma do português ruim, a acamanda, a que só vive confusa e a pinscher raivosa que só reclamou do figurino e fotos.



Pior bbb da história/o tadeu/ Ricardo alface/babu/Larissa Santos/vergonhoso/então Amanda/ #bbb23 flopou pic.twitter.com/99PrgC6DUw — 👊 (@angelica_cvb) April 21, 2023





E eu achando que NENHUM BBB superava o BBB19 em termos de ser ruim.



Eu me enganei feio.

PIOR BBB DA HISTÓRIA. pic.twitter.com/AK78cHO61o — marcela (@MayaraS13373475) April 21, 2023









Alguns ex-BBBs também demonstram revolta com o Top4. Gustavo Marsengo, do "BBB 22", afirmou que o público "cancela pessoas de forma seletiva e elimina os participantes que de fato se jogam, antes da hora". Já Hadson, do "BBB 20", disse nas redes sociais: "Não temos vencedores. As quatro que foram para final hoje: uma planta [Aline], a outra tinha sido eliminada e não devia ter voltado [Larissa]. A outra é antipática, insuportável, ali programa no caramba [Bruna]. A outra só dormiu, fez personagem de bocó e enganou o público inteiro [Amanda]. Fazer o quê? O povo gosta disso. É isso que temos. Falei e estou leve. 'BBB 23' flopou de vez".

