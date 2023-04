Reprodução/ Instagram Paula conta que ficaria com Ricardo fora do "BBB 23"

Paula Freitas, a quarta eliminada do "BBB 23", está aproveitando o pós-reality, mas sem esquecer o que viveu no programa. Isso porque a ex-sister contou que ainda tem interesse em Ricardo, eliminado nesta quinta-feira (20). Em conversa com o iG Gente, a biomédica elogiou o brother, opinou sobre o affair dele com Sarah Aline e ainda abriu o jogo sobre a vida amorosa fora do reality da Globo.

o sapato chegando pro trás da paula 👀

A CARA DO ALFACE #BBB23 pic.twitter.com/SYr9Fi94iw — madu. (@eucuds) February 2, 2023

Quando estava no "BBB 23", Paula flertou com Ricardo Camargo, também chamado de Alface. Os dois passavam muito tempo juntos, chegaram a dormir na mesma cama e combinar um encontro após o confinamento. Mesmo fora do reality, a biomédica confessa que ainda tem vontade de se relacionar com o brother. "As pessoas pensam que eu estou vivendo para esperar o Alface, não é isso. Mas se rolar [de ficar com ele fora do programa], rolou", declara.

No entanto, após a eliminação da ex-BBB, Ricardo se aproximou mais de Sarah Aline e passou a viver um affair com a psicóloga diante das câmeras da Globo. Paula, então, deixa claro que respeita o relacionamento dos dois e só ficaria com Alface caso ele saia solteiro da edição. "Se eles dois decidirem que não vão levar a relação para fora da casa, aí a gente conversa e vamos ver o que vai dar. Agora, se os dois me falam que vão ser um casal aqui fora, é onde eu tenho que super respeitar".

Paula conta que não se surpreendeu ao ver que Ricardo tinha formado um casal com Sarah e reconhece que a psicóloga foi "o maior apoio" do biomédico na casa. Porém, a torcida pelo casal não impediu que Paula se declarasse para Ricardo. "'Eu achei tão fofo a Sarah falando que ama ele lá dentro porque eu também o amo, porque o Alface é uma pessoa amável. Você convive com ele, você consegue amá-lo", disse a ex-sister ao iG Gente.

Assim o nosso coração não aguenta! Nesta madrugada (29), Sarah se declarou para Alface, e o brother não conteve a emoção. No Quarto do Líder, a sister disse ao pé do ouvido do biomédico: "Te amo". Segundos depois, ele deu um beijo na psicóloga e começou a chorar! Awnnn ❤️ Muito… pic.twitter.com/HSmHJt3R0v — Hugo Gloss (@HugoGloss) March 29, 2023

Paula ainda pontua que sempre gostou e torceu pelo biomédico e se sente ofendida ao ser apontada como alguém que passou a apoiar Ricardo depois que ele ganhou evidência. "Desde o primeiro dia eu torço por ele e quero muito que ele chegue na final. Isso me ofende muito mais, me dói muito mais do que eu ver ele, por exemplo, beijando, se pegando e dormindo com a Sarah", relembra.

Paula dizendo que o Alface é o orgulho dela. #BBB23 pic.twitter.com/9lM1DeHgdg — Paola Debochada (@PaolaDeboche) February 18, 2023





Relação com Cristian e vida amorosa

A paraense também se aproximou de Cristian no "BBB 23". Ao sair ela ficou decepcionada o descobrir que o brother pensou em se aproximar dela para colher informações do grupo rival, já que ele era do grupo Fundo do Mar e ela do grupo Deserto. Mas, aqui fora, eles se reconciliaram.

"Quando chegou aqui fora, logo a gente se encontrou para jantar, conversamos e agimos normal. A gente se entende no olhar. Eu acho isso surreal. A gente não se fala todo dia, mas, por exemplo, ele cortou o cabelo e logo elogiei", diz Paula, que garante que a relação dos dois é apenas de amizade.

Já sobre a vida amorosa com outras pessoas fora do reality, Paula afirma: "Não fiquei com ninguém (...) Tem a carência guardada aqui, mas não me deu vontade nenhuma [de ficar com ninguém] depois do BBB".

A ex-participante conta que está focada em aproveitar as oportunidades de trabalho que surgiram depois do "BBB 23": "Estou esperando o Big Brother acabar para eu recalcular a rota, para ver se vou estudar TV ou teatro ou fazer dança, porque é algo que sempre gostei, ou voltar para biomedicina, não sei... Enquanto o Big Brother não acaba, estou na internet influenciando".

