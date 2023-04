Reprodução / Instagram 20.04.2023 Boninho anuncia inscrições pro BBB 24

Boninho anunciou nesta quinta-feira (20) que as inscrições para a próxima temporada do Big Brother Brasil começarão na próxima sexta-feira, 21 de abril. O diretor alertou que apenas 35% das vagas estarão disponíveis neste primeiro momento.

“É amanhã! Vamos abrir as inscrições para o BBB24! Durante o programa! Então fica ligado que só vamos disponibilizar 35% das vagas! Se prepara!”, declarou Boninho.





O Big Boss também deu algumas orientações para os postulantes a brother ou sister do “BBB 24”. “Conta para a gente a sua história. Conta para a gente como você é, de cara lavada, sem efeitos, porque é isso que a gente quer”, avisou o diretor.

Boninho revelou que na próxima edição haverá um terceiro grupo de participantes, além de Camarotes e Pipocas, mas manteve segredo quanto ao nome ou como será essa nova categoria.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.